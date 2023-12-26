В Хабаровском крае директору турфирмы, по вине которой погиб человек, ужесточили наказание

Осужденную направили в исправительный центр на принудительные работы

ХАБАРОВСК, 26 декабря. /ТАСС/. Суд в Хабаровском крае ужесточил наказание для гендиректора туркомпании, которой дали условный срок после гибели женщины во время сплава по горной реке. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

"Прокурор не согласился с мягкостью назначенного наказания и обжаловал приговор. Хабаровский краевой суд по результатам рассмотрения апелляционного представления прокурора отменил условное наказание. Осужденная направлена для отбывания наказания в виде принудительных работ в исправительный центр", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в июне 2021 года при сплаве туристов по реке Катэн в районе имени Лазо. Рафт столкнулся с деревом, в воде оказалось девять туристов, одна женщина не смогла самостоятельно выбраться и утонула.

Генеральный директор туристической компании не обеспечила безопасность туристической группы, ее сопровождение квалифицированным руководством, подготовку к маршруту, проведение инструктажа.

50-летнюю жительницу Хабаровска осудили в октябре этого года по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека). Ей назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.