На Сахалине частично нарушено энергоснабжение двух городов

Причиной стала авария на сетях

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Две аварии на сетях во вторник утром частично нарушили энергоснабжение городов Долинска и Углегорска на Сахалине, сообщили ТАСС в компании "Сахалинэнерго".

"Ведутся ремонтно-восстановительные работы", - сообщили в компании.

По информации компании, авария в городе Углегорске затронула потребителей почти 50 домов на 5 улицах и всю улицу Северно-Зеленую, из социально значимых объектов - два предприятия ЖКХ городского округа. В Долинске авария на сетях затронула потребителей более 120 домов на 16 улицах и всю улицу Насосную, из социально значимых объектов - местный водозабор.