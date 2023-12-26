На Сахалине медработник получил срок за мошенничество на 2 млн рублей

Женщине назначили пять лет лишения свободы условно

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Смирныховский районный суд на Сахалине признал медицинскую работницу центральной районной больницы в поселке Смирных виновной по уголовному делу о мошенничестве и назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.

"Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя о доказанности вины подсудимой, которая отрицала факт противоправных действий, приговорил ее к наказанию в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и возложением ряда обязанностей. <...> Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ - мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в особо крупном размере", - рассказали в надзорном ведомстве.

Судом установлено, что подсудимая, трудоустроившись в ГБУЗ "Смирныховская ЦРБ", решила незаконно получить материальную выгоду при получении единовременной компенсационной выплаты, которая дается за переезд для работы в поселок городского типа. Девушка сообщила своему работодателю недостоверные сведения о том, что не получала такую компенсационную выплату. Однако ранее Минздрав уже выплачивал 1 млн рублей за работу в другом регионе России.

Минздрав произвел повторную выплату единовременной компенсации. Преступными действиями подсудимой федеральному бюджету причинен ущерб в размере 2 млн рублей.