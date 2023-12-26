Во Владивостоке без тепла остались 90 жилых домов

Причиной стало обрушение дороги над участком теплотрассы

ВЛАДИВОСТОК, 26 декабря. /ТАСС/. Участок дорожного полотна провалился над участком теплотрассы в районе улицы Посьетская во Владивостоке. Об этом во вторник сообщает пресс-служба АО "ДГК".

"Данные работы проходят с полным перекрытием одностороннего дорожного движения и парковки автотранспортных средств на период с 09:00 до 18:00 (с 2:00 по 11:00 по мск) часов 26 декабря в районе дома № 40 по улице Посьетской. Автомобильное движение перекрыто со стороны улицы Светланской, объезд ремонтируемого участка будет осуществляться со стороны 1-й Морской", - гласит сообщение пресс-службы.

Услуги теплоснабжения ограничены до 18:00 (11:00 мск) 26 декабря почти в сотне домов на улицах Алеутская, Бестужева, Верхнепортовая, 1-я Морская, Посьетская, Рылеева, Светланская, Станюковича, а также Трудовом переулке.