Суд ДНР заочно приговорил к 28 годам солдата ВСУ за артобстрелы поселков

В результате обстрелов погиб 17-летний мирный житель

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно приговорил к 28 годам лишения свободы в колонии строгого режима военнослужащего 17-й танковой бригады Вооруженных сил Украины Михаила Изотова за обстрелы из самоходных артиллерийских установок поселков в ДНР. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

"Установлено, что с 24 февраля по 10 марта 2022 года по заведомо незаконному приказу командования 36-й отдельной бригады морской пехоты и 17-й отдельной танковой бригады Изотов в составе одной из самоходных артиллерийских батарей совместно с другими боевиками с целью уничтожения социальной инфраструктуры, устрашения и убийства мирных граждан осуществил обстрел из 122-мм и 152-мм самоходных артиллерийских установок жилых массивов населенных пунктов Заиченко, Саханка, Дзержинское, Сартана, Талаковка, Старый Крым Донецкой Народной Республики", - сообщили в ГВП.

В результате погиб 17-летний мирный житель, получила контузию не принимавшая участие в вооруженном конфликте женщина, повреждены и уничтожены 42 домовладения.