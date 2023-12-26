В Тюмени огласили приговор директору базы отдыха, где утонули два человека

Михаила Фатеева приговорили к девяти месяцам колонии общего режима

ТЮМЕНЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Ленинский районный суд Тюмени приговорил директора базы отдыха "Пруд Лесной", где утонули подросток и мужчина, Михаила Фатеева к девяти месяцам колонии общего режима. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

"В Тюмени огласили приговор директору "Пруда Лесного" Михаилу Фатееву по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Михаила Фатеева приговорили к девяти месяцам колонии общего режима, но из-за того, что он долгое время находился под стражей и арестом, он считается уже понесшим наказание, и в колонию он не отправится", - говорится в сообщении.

Кроме этого, обвиняемый должен выплатить семьям погибших компенсации в размере 3 млн рублей.

Летом 2021 года во время купания на базе отдыха "Пруд Лесной" утонул 15-летний подросток, через несколько недель там же утонул 22-летний мужчина. В мае 2022 года директор базы был отправлен судом под домашний арест.