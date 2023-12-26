На Ставрополье грузовик сбил трех человек на федеральной трассе

Авария произошла на 246-м км автодороги недалеко от города Невинномысска

СТАВРОПОЛЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Водитель грузового автомобиля сбил трех человек на федеральной трассе "Кавказ" в Ставропольском крае. Пострадавшие доставлены в реанимацию, сообщается в Telegram-канале краевого управления ГИБДД.

"Водитель грузового автомобиля Fiat Ducato выбрал небезопасную скорость, в результате чего не смог вовремя среагировать и допустил наезд сначала на частично стоящую на проезжей части грузопассажирскую "Газель Соболь", а затем на троих пешеходов. <…> С тяжелыми травмами в реанимацию доставлены трое пешеходов, жители Кабардино-Балкарской Республики", - говорится в сообщении.

Авария произошла на 246-м км федеральной трассы недалеко от города Невинномысска. По предварительным данным, пострадавшие занимались ремонтом пробитого колеса и находились у края проезжей части. Водители автомобилей в происшествии не пострадали. По информации краевого управления ГИБДД, за рулем грузовой машины находился 27-летний житель села Кочубеевского. За два года он 19 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД. По факту аварии проводится проверка.