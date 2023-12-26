В Москве задержали водителя, перевозившего пистолет Макарова, глушитель и патроны

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Сотрудники столичной ГИБДД задержали водителя автомобиля Mercedes по подозрению в незаконном хранении оружия. Об этом ТАСС сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

"Инспекторы второго отдельного специализированного батальона ДПС Госавтоинспекции ГУ МВД России по Москве задержали водителя иномарки, подозреваемого в незаконном хранении оружия и боеприпасов", - сказал он.

По словам Васенина, сотрудники ДПС остановили автомобиль Mercedes в районе Раушской набережной для проверки документов. Водитель иномарки стал заметно нервничать и пытался избежать общения с полицейскими. Из-за этого было решено досмотреть машину. "В ходе досмотра в багажнике автомобиля были обнаружены и изъяты, согласно проведенному исследованию, пистолет Макарова, в конструкцию которого самодельным способом внесены изменения, восемь патронов калибра 9 мм. <....> Также полицейские обнаружили и изъяли прибор для бесшумной стрельбы (глушитель) и телескопическую палку", - добавил начальник пресс-службы.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде.