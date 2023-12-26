В Кемерове подросток умер от ножевого ранения в драке в общежитии

Госпитализировали двух человек

КЕМЕРОВО, 26 декабря. /ТАСС/. Драка с участием нескольких подростков произошла в общежитии Кемерова, в результате чего один умер от ножевого ранения, еще двоих доставили в больницу, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

"Предварительное установлено, что в ночь на 26 декабря в общественном месте в помещении одного из общежитий Центрального района областного центра в ходе произошедшего массового конфликта 16-летнему подростку было причинено колото-резаное ранение грудной клетки, вследствие которого его смерть наступила мгновенно на месте происшествия. Помимо этого, ножевые ранения были причинены подросткам 14 и 17 лет", - говорится в сообщении.

Подростков госпитализировали, состояние одного из них оценивается как тяжелое. Возбудили уголовные дела по п. "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 3 ст. 30, п. "а", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство более двух лиц и убийство из хулиганских побуждений). Всех участников конфликта доставили в отделение, проводятся следственные действия.