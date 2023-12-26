В Оренбурге в ДТП с пятью машинами погиб один человек

Пострадала женщина

ТАСС, 26 декабря. В Оренбурге на Нежинском шоссе столкнулись пять автомобилей, в результате один человек погиб и еще один пострадал. Об этом сообщили в УМВД по региону.

По предварительной информации, напротив дома №4 по Нежинскому шоссе водитель Toyota Highlander не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с четырьмя автомобилями.

"В результате ДТП водитель автомобиля Toyota Highlander от полученных травм скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи, женщина-пассажир данного автомобиля доставлена в медицинское учреждение", - сообщили в управлении.

На месте ДТП находятся сотрудники полиции, они устанавливают обстоятельства случившегося.