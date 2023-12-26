СМИ: в ДР Конго погиб член миссии ЕС по наблюдению за выборами

По информации ACP, мужчина выпал из окна отеля Hilton после телефонного разговора

НАЙРОБИ, 26 декабря. /ТАСС/. Подданный Бельгии, который состоял в наблюдательной миссии Евросоюза на всеобщих выборах в Демократической Республике Конго (ДРК), погиб в Киншасе. Об этом сообщило конголезское агентство ACP со ссылкой на очевидца.

По его словам, мужчина выпал из окна отеля Hilton после телефонного разговора около 3:00 утра по местному времени (5:00 мск) 24 декабря. Как заявил агентству пожелавший остаться анонимным дипломат из представительства ЕС, им был IT-специалист из Бельгии, который был нанят дипмиссией для наблюдения за выборами в ДРК. Личность мужчины не раскрывается. Прокуратура Киншасы начала расследование инцидента, рассматриваются версии об убийстве и суициде. Согласно неназванным источникам в представительстве ЕС, версия о самоубийстве является приоритетной.

Как отмечает ACP, ЕС отказался аккредитовать миссию по наблюдению за выборами в ДРК из-за ограничений, наложенных властями на размещение ее оборудования. С тех пор миссия оставила несколько экспертов в Киншасе "по соображениям безопасности".

20 декабря состоялось голосование на президентских, парламентских и местных выборах в ДРК. По техническим причинам для его завершения потребовался дополнительный день. За пост президента боролись 19 кандидатов, включая действующего главу государства Феликса Чисекеди, который добивается переизбрания на второй срок. Президентские выборы проводятся в ДРК в один тур. Победителем становится кандидат, который набирает простое большинство голосов.