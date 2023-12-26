В Москве арестовали водителя, устроившего на МКАД аварию, в которой погибли два человека

По предварительным данным, мужчина не справился с управлением

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Никулинский суд Москвы арестовал водителя, устроившего на МКАД аварию, в которой погибли два человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Никулинский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гусейнова Рамазана Теймуровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), сроком до 24 февраля 2024 года", - сказала представитель суда.

В Telegram-канале столичного департамента транспорта ранее сообщалось, что в ДТП на внешней стороне 49-го км МКАД попали несколько машин. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota не справился с управлением. В результате аварии одна из машин оказалась на полосе встречного движения и загорелась, погибли ее водитель и пассажир.