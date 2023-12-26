МВД России объявило в розыск командующего Воздушными силами ВСУ Олещука

Он заочно обвиняется в террористическом акте после атаки беспилотников на территорию РФ

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. МВД России объявило в розыск по уголовной статье командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, который заочно обвиняется в террористическом акте после атаки беспилотников на территорию РФ. Это следует из базы розыска ведомства.

"Олещук Николай Николаевич разыскивается по статье УК", - сказано в базе. По какой статье ведется розыск, не указывается.

Следственный комитет РФ в начале октября заочно предъявил обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), начальнику Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллу Буданову, командующему Воздушными силами ВСУ Николаю Олещуку и нескольким другим украинским военачальникам. Следствием собраны достаточные доказательства причастности высшего военного руководства Украины к организации и совершению с апреля 2022 по сентябрь 2023 года более 100 ударов с воздуха с применением беспилотников самолетного типа по территориям Москвы и Московской области, Крыму и Севастополю, Ростовской, Белгородской, Брянской областям и других регионов РФ. Ранее по уголовной статье в розыск в РФ уже объявили Буданова.