В Белгородской области из-за обстрела ВСУ повреждения получили три жилых дома и ЛЭП

По данным главы региона Вячеслава Гладкова, никто не пострадал

БЕЛГОРОД, 26 декабря. /ТАСС/. Линия электропередачи и три жилых дома получили повреждения в Грайворонском округе Белгородской области в результате обстрела Вооруженными силами Украины, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Под обстрел ВСУ попало сразу несколько населенных пунктов в Грайворонском городском округе. Пострадавших нет. В селе Дроновка осколками снаряда повреждена крыша в частном жилом домовладении", - написал он.

Кроме того, в селе Рождественка в результате обстрела в двух домовладениях осколками снаряда выбило окна, повреждения получила линия электроснабжения. "К восстановительным работам аварийные службы приступят после согласования с Министерством обороны", - добавил губернатор.