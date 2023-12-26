СК завершил расследование дела о дискредитации ВС РФ и избиении участника СВО

Фигуранты, в том числе сорвали с груди потерпевшего награды за участие в спецоперации на Украине

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о дискредитации Вооруженных сил России и избиении участника специальной военной операции в Забайкальском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"ГСУ СК России завершено расследование уголовного дела в отношении Сергея Пискарева, Владислава Александрова, Ивана Зырянова, Анастасии Чертковой и Евгения Голятина. В зависимости от роли каждого они обвиняются в дискредитации Вооруженных сил РФ и добровольческих формирований, умышленном причинении легкого вреда здоровью, пособничестве в указанных преступлениях, а также умышленном повреждении имущества", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в ночь на 5 августа на центральной площади в селе Нерчинский Завод Забайкальского края Зырянов и Пискарев публично высказывались в отношении двух комиссованных участников специальной военной операции. Потерпевшие, желая избежать конфликта, уехали с площади в соседний населенный пункт. Однако соучастники при пособничестве Чертковой стали их преследовать на двух автомобилях. Догнав потерпевших, обвиняемые перегородили дорогу, а после того как автомобиль участников СВО остановился, несколько раз протаранили его, а также разбили стекла и проткнули ножом шины. Кроме того, фигуранты избили одного их потерпевших и сорвали с груди награды за участие в СВО. При этом Голятин силой удерживал второго мужчину, который хотел помочь приятелю и защитить его во время избиения.