Замглавы отдела бытового обеспечения спецназа Росгвардии арестовали по делу о взятках

Сергея Зуева обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) и ч. 6 ст. 290 УК РФ.(получение взятки в особо крупном размере)

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Заместитель начальника отдела жилищного и бытового обеспечения Центра специального назначения сил оперативного реагирования Росгвардии Сергей Зуев арестован по делу о взятках. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Басманного суда.

"Постановлением Басманного районного суда города Москвы от 26 декабря 2023 года заместителю начальника отдела жилищного и бытового обеспечения Центра специального назначения сил оперативного реагирования Росгвардии Зуеву Сергею Николаевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 25 февраля 2024 года", - сказали в пресс-службе.

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) и ч. 6 ст. 290 УК РФ.(получение взятки в особо крупном размере).

Если Зуева признают виновным, ему грозит свыше 10 лет колонии.

В Центр специального назначения сил оперативного реагирования Росгвардии входят наиболее боеспособные и элитные подразделения ведомства, в том числе размещенные в Москве и Московской области специальный отряд быстрого реагирования "Рысь", мобильный отряд особого назначения "Зубр" и авиационный отряд специального назначения "Ястреб".