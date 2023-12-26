В Подмосковье задержали мужчину, который пьяным устроил стрельбу у жилого дома

Задержанный оказался ранее судимым жителем Ульяновской области 1987 года рождения

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который в пьяном виде начал хаотично стрелять из пневматического пистолета у одного из домов в Подольске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел возле одного из домов на улице Филиппова, местная жительница сообщила, что мужчина хаотично стреляет из оружия. "Незамедлительно прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции злоумышленник был задержан и доставлен в территориальный отдел. Им оказался ранее судимый житель Ульяновской области 1987 года рождения, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, у которого изъят пневматический пистолет", - сказал собеседник агентства.

В ГУ МВД добавили, что в результате инцидента пострадавших нет. "Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего", - добавили в главке, отметив, что по результатам их работы будет принято решение в установленном законом порядке.