Подполковника ВСУ заочно приговорили к 29 годам колонии за обстрелы поселков ДНР

Владимира Торшина признали виновным в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц по мотивам ненависти и вражды

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно приговорил к 29 годам лишения свободы в колонии строгого режима командира самоходного артиллерийского дивизиона 36-й бригады морской пехоты ВСУ подполковника Владимира Торшина за обстрелы поселков в ДНР. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

"Установлено, что с 24 февраля по 10 марта 2022 года по приказу Торшина и других должностных лиц 36-й отдельной бригады морской пехоты и 17-й отдельной танковой бригады украинские военнослужащие с целью уничтожения социальной инфраструктуры, устрашения и убийства мирных граждан осуществили обстрел из 122-мм и 152-мм самоходных артиллерийских установок жилых массивов населенных пунктов Заиченко, Саханка, Дзержинское, Сартана, Талаковка, Старый Крым Донецкой Народной Республики", - сообщили в ГВП.

В результате обстрелов погиб 17-летний мирный житель, получила контузию женщина, не принимавшая участие в вооруженном конфликте, повреждены и уничтожены 42 домовладения.

Торшин признан виновным в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом по мотивам ненависти и вражды, применении запрещенных средств и методов в вооруженном конфликте и в умышленном повреждении чужого имущества.