У жителя Королева нашли в квартире оружие и более 1 тыс. патронов

По словам злоумышленника, оружие и патроны он нашел в сентябре 2019 года, гуляя с собакой

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, незаконно хранившего в своей квартире в Королеве огнестрельное оружие и более 1 тыс. патронов различного калибра. Об этом ТАСС сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Сотрудники главного управления уголовного розыска МВД России, управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области, УМВД России по Королеву совместно с коллегами из ФСБ России в результате оперативно-разыскных мероприятий задержали 39-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте оружия и боеприпасов", - сказала она.

По словам Петровой, в квартире мужчины оперативники обнаружили и изъяли огнестрельное оружие, в том числе автоматическое, металлический кастет, а также более 1 тыс. патронов различного калибра. "По словам злоумышленника, оружие и патроны он нашел в сентябре 2019 года, гуляя с собакой в лесном массиве в микрорайоне Болшево", - добавила она.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.