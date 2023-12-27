Под Рязанью в ДТП с тремя машинами погиб человек

Еще пятеро пострадали

ТАСС, 27 декабря. Один человек погиб, еще пятеро получили травмы при столкновении трех автомобилей под Рязанью. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

"27 декабря примерно в 09:30 в Рязанском районе на 206-м км автодороги М-5 "Урал", по предварительной информации, произошло столкновение трех автомобилей - Renault Megane, Ford Transit и Mitsubishi Lancer", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в результате ДТП водитель Mitsubishi погиб, пять человек получили травмы. "Несовершеннолетних в ДТП нет. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, обстоятельства ДТП устанавливаются", - добавили в пресс-службе.