На Кубани приговорили к 12 годам передавшего ВСУ данные об аэродроме мужчину

Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима

КРАСНОДАР, 27 декабря. /ТАСС/. Краснодарский краевой суд приговорил к 12 годам заключения жителя Ростовской области, который передавал ВСУ секретную информацию о дислокации военной техники на аэродроме Краснодарского края. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов края.

"Краснодарский краевой суд рассмотрел уголовное дело, возбужденное по ст. 275 УК РФ в отношении жителя Ростовской области. Рассмотрев материалы дела, суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет, с ограничением свободы на срок один год. Отбывать назначенное наказание осужденному надлежит в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.

Преступная деятельность подсудимого была пресечена сотрудниками УФСБ России по Ростовской области.

Установлено, что в марте подсудимый, сотрудничая на конфиденциальной основе с военнослужащим ВСУ, собирал и направлял ему сведения о местонахождении аэродрома в Краснодарском крае, а также о дислокации на нем военной техники. Переданные подсудимым сведения могли быть использованы против безопасности Российской Федерации.