В центре Владивостока при столкновении двух автобусов пострадали пять человек

Проводится проверка

ВЛАДИВОСТОК, 27 декабря. /ТАСС/. Авария с двумя пассажирскими автобусами произошла в центре Владивостока. В результате столкновения пострадали пять пассажиров, сообщает пресс-служба территориального управления МВД.

"В УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение о том, что в районе Океанского проспекта произошло ДТП с участием двух маршрутных автобусов. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи. По предварительной информации, в результате столкновения автобусов пострадали пять пассажиров", - говорится в сообщении.

Проводится проверка по факту ДТП.