В Дагестане из-за снежного обвала закрыли дорогу местного значения

Автомобилистам рекомендовали не выезжать на летней резине и избегать поездок через перевалы в ночное время

МАХАЧКАЛА, 27 декабря. /ТАСС/. Автомобильную дорогу Рутул - Лучек - Джиных в Рутульском районе Дагестана закрыли из-за схода снежной лавины, сообщает пресс-служба ГКУ "Дагестанавтодор".

"В Рутульском районе на автомобильной дороге местного значения Рутул - Лучек - Джиных км 37 (в селе Цахур) сошла снежная лавина. К 15:00 часам 27 декабря обеспечен временный проход", - говорится в сообщении.

Работы по расчистке продолжаются. "Убедительная просьба соблюдать правила дорожного движения, быть бдительными на дорогах! Соблюдайте предельную осторожность при проезде опасных участков. При резких изменениях погодных условий на перевальных участках может образоваться гололед, поэтому настоятельно рекомендуем не выезжать на летней резине и избегать поездок через перевалы в ночное время", - добавили в пресс-службе.