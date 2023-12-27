Суд продлил арест замглавы МВД Дагестана по делу о взятках и превышении полномочий

Размер незаконного вознаграждения составил 1,3 млн рублей

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшему заместителю главы МВД Республики Дагестан Руфату Исмаилову по делу о получении взяток на 1,3 млн рублей и превышении полномочий. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и продлить Исмаилову меру пресечения в виде заключения под стражу до начала марта 2024 года", - говорится в решении суда. Предыдущий срок ареста обвиняемого истекал 2 января. На тот же срок суд продлил срок содержания под стражей и второго фигуранта дела - бывшего замначальника следственного управления МВД по Дагестану Далгата Абдулгапурова.

По версии следствия, в 2022 году Абдулгапуров, действуя в сговоре с Исмаиловым, получил взятку в своем рабочем кабинете в размере 300 тыс. рублей за отказ в возбуждении уголовного дела, связанного с нарушениями при строительстве дома. Также следователи полагают, что позже Абдулгапуров, также действуя в сговоре с Исмаиловым, получил 1 млн рублей за содействие в распределении бюджетных средств материнского капитала.

Фигурантам предъявлены обвинения в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 290 (получение взятки в крупном размере) и ч. 3 ст. 286 (превышение полномочий группой лиц из корыстной заинтересованности) УК РФ.