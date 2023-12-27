Под Брянском в ДТП погиб один человек

Пострадали четверо

БРЯНСК, 27 декабря. /ТАСС/. Один человек погиб, еще четверо пострадали, в том числе двое детей, в результате ДТП в Брянской области. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 27 декабря около 17:00 на 23 км автодороги Климово - Чуровичи - граница с Республикой Украина. Предварительно известно, что 34-летняя женщина-водитель автомобиля Chevrolet не учла погодные условия и не справилась с управлением, в результате чего допустила съезд в кювет с последующим наездом на дерево. В результате ДТП погиб 19-летний пассажир, с травмами различной степени тяжести госпитализированы двое несовершеннолетних детей 3 и 13 лет. Пострадали также 22-летний пассажир и водитель автомобиля", - говорится в сообщении.

ДТП произошло в Климовском районе. По словам женщины-водителя, скорость движения превысила 100 км/ч на участке дороги, где установлено ограничение в 60 км/ч. Полиция проводит проверку.