В Тамбовской области 10 детей сняли с поезда Москва - Симферополь и отправили в больницу

У нескольких человек обнаружили симптомы ОРВИ и повышенную температуру

ТАСС, 28 декабря. Несколько детей, которые в составе организованной группы следовали на поезде из Москвы в крымский Джанкой, почувствовали недомогание. У них обнаружили симптомы острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) и повышенную температуру, сообщается в Telegram-канале Юго-Восточной железной дороги.

"Вечером 27 декабря у нескольких детей, следовавших в составе организованной группы из Москвы в Джанкой поездом №162 "Таврия" (Москва - Симферополь), были выявлены признаки ОРВИ и повышенная температура", - говорится в сообщении.

На станции Мичуринск-Уральский в Тамбовской области в 23:16 мск к детям прибыли медики и специалисты Роспотребнадзора.

"После осмотра группы (250 детей и 45 сопровождающих) было решено направить 10 детей для дополнительного обследования в Тамбовскую детскую клиническую больницу", - отметили представители железной дороги.

У остальных членов группы не выявили признаков ОРВИ, состав отправили по назначению с медицинским сопровождением. Начальник поезда и проводники приняли необходимые меры для предотвращения распространения инфекции по другим вагонам.