В Приангарье осудили пойманного с 24,5 кг наркотиков жителя Воронежской области

Его приговорили к 6 годам лишения свободы со штрафом в размере 200 тыс. рублей

ТАСС, 28 декабря. Заларинский районный суд Иркутской области приговорил к 6 годам лишения свободы жителя Воронежского области, пойманного с 24,5 кг синтетических наркотиков. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Иркутской области.

"С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновного к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в размере 200 тыс. рублей", - говорится в сообщении. Он был признан виновным в попытке незаконного сбыта наркотиков.

Суд установил, что 26-летний житель Воронежской области, действуя в составе организованной группы, занимавшейся сбытом наркотиков, прилетел в Иркутск. После этого он в тайнике за городом забрал 24,5 кг синтетических наркотиков на сумму порядка 125 млн рублей, но был задержан сотрудниками ФСБ.

Подсудимый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в отношении остальных участников преступной группы расследование продолжается.