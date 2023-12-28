В Саратовской области в ДТП с маршруткой погиб человек

Трое пострадали

САРАТОВ, 28 декабря. /ТАСС/. Один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП с участием трех машин в Энгельсском районе Саратовской области. Об этом сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в своем Telegram-канале.

"По предварительным данным, в 09:10 (08:10 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Энгельсском районе вблизи станции Титоренко произошло столкновение трех автомобилей: маршрутной "Газели", УАЗа и "Камаза". В результате ДТП из маршрутной "Газели" пострадали три человека, им оказывается медицинская помощь. Из УАЗа погиб водитель - мужчина", - написал Юрин.

По его словам, спасатели областной службы спасения с помощью гидравлического инструмента извлекают пострадавших и тело погибшего. Водитель "Камаза" не пострадал. Обстоятельства произошедшего выясняются.