В Тамбовской области с поезда сняли 10 детей с признаками ОРВИ

По данным прокуратуры, их жизни ничего не угрожает

ТАСС, 28 декабря. Десять детей и двоих сопровождающих их взрослых сняли с поезда с признаками ОРВИ в Тамбовской области, дети возвращались из экскурсионной поездки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Десять детей 2009-2013 годов рождения и двоих сопровождающих с ними сняли с поезда. У всех состояние нормальное, предварительно, ОРВИ. Угрозы жизни нет", - отметила пресс-служба.

По предварительной информации, вечером 27 декабря у детей, следовавших в составе организованной группы из Москвы в Джанкой, выявили признаки ОРВИ и повышенную температуру. На станции Мичуринск - Уральский в Тамбовской области после осмотра врачей 10 детей сняли с поезда. Для дополнительного обследования ребят направили в Тамбовскую детскую больницу. Прокурор Тамбовской области Александр Гулягин взял на контроль соблюдение прав детей на квалифицированную медицинскую помощь.