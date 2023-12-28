ВСУ за сутки около 60 раз обстреляли Белгородскую область

Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков

ТАСС, 28 декабря. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгородскую области за сутки около 60 раз, в том числе в регионе зафиксированы сбросы боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и падение нескольких дронов-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Шебекинском городском округе по хутору Панков выпущено 10 минометных снарядов, по селу Муром - 5 артиллерийских снарядов, по селу Новая Таволжанка - 5 гранатометных выстрелов, по селу Терезовка - 4 минометных снаряда. Также в Терезовке совершил падение с последующей детонацией дрон-камикадзе. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - написал он.

Гладков уточнил, что в Белгородском районе по селу Щетиновка ВСУ выпустили восемь минометных снарядов, по селу Красный Хутор - один артиллерийский снаряд, в селе Журавлевка с беспилотника сброшен один осколочный боеприпас, также посажены с последующей детонацией один БПЛА и два дрона-камикадзе. По его данным, в Борисовском районе из гранатомета обстреляли окраину хутора Лозовая Рудка - зафиксировано два гранатометных выстрела, в Волоконовском районе под минометный обстрел попала окраина хутора Старый - установлено два прилета.

"В Грайворонском городском округе по окраине села Дроновка выпущено 2 минометных снаряда. Пострадавших и разрушений нет. В Краснояружском районе на окраине села Вязовое зафиксировано 3 прилета, на окраинах села Поповка и поселка Прилесье - 4 и 7 прилетов соответственно. В данных населенных пунктах обошлось без пострадавших и разрушений", - сообщил Гладков.