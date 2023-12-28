В Москве прекращено гражданство РФ двух человек за сбыт наркотиков и уклонение от службы

Оба гражданина привлечены к уголовной ответственности и осуждены в соответствии с действующим законодательством

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. ГУ МВД России приняло решение о прекращении приобретенного гражданства России в отношении еще двух человек за сбыт наркотиков и уклонение от призыва на воинскую службу.Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Главным управлением МВД России по городу Москве выявлены натурализованные граждане, ставшие россиянами в установленном законом порядке, в отношении которых имеются основания для прекращения гражданства РФ, поскольку они совершили преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и уклонение от призыва на воинскую службу", - сказали в пресс-службе.

Так, 23-летний мужчина уклонялся от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от нее. Он не состоял на учете в военном комиссариате и избегал вручения ему под личную подпись повестки о явке на мероприятие, связанное с призывом в армию. "Сотрудники полиции <...> установили его местонахождение и доставили в объединенный военный комиссариат Кунцевского района Западного административного округа города Москвы, где гражданин прошел медицинскую комиссию и был признан годным к военной службе. Однако в указанную дату он не прибыл к месту отправки для дальнейшего прохождения военной службы", - добавили в главке.

В другом случае сотрудники полиции задержали 20-летнего молодого человека на Авиационной улице по подозрению в наркопреступлении. В ходе личного досмотра у него обнаружен и изъят пакет с мефедроном общей массой 2,91 гм.

Оба гражданина признаны виновными, привлечены к уголовной ответственности (ч. 1 ст. 328 и ч. 2 ст. 228 УК РФ) и осуждены в соответствии с действующим законодательством. "В отношении них вынесены решения о прекращении гражданства РФ, а действующие российские паспорта изъяты", - отметили в главке.

13 декабря в Москве впервые вынесено решение о прекращении российского гражданства за совершение преступления после вступления в силу нового закона о гражданстве РФ от 26 октября. Накануне сообщалось, что также решение о прекращении гражданства выносились в Подмосковье, в Тверской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.