Землетрясение магнитудой 6,4 произошло к юго-востоку от Итурупа

Очаг залегал на глубине 160 км, сообщает Национальное метеорологическое управление Японии

ТОКИО, 28 декабря. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в океане к юго-востоку от острова Итуруп. Об этом сообщило Национальное метеорологическое управление Японии.

По его данным, очаг залегал на глубине 160 км.

Об угрозе цунами управление не сообщало. Толчки ощущались на японском острове Хоккайдо.

Начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова сообщила ТАСС, что уточненная магнитуда составила 6,5. Подземные толчки силой 4-5 баллов ощутили жители островов Итуруп, Кунашир и Шикотан (Курилы, Сахалинская область). При такой балльности люди чувствуют землетрясение даже во сне, раскачиваются люстры, дребезжат окна, трясутся предметы в доме.