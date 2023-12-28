Во Владивостоке возбудили уголовное дело после столкновения двух автобусов

В инциденте пострадали семь человек

ВЛАДИВОСТОК, 28 декабря. /ТАСС/. Следственные органы СК РФ по Приморскому краю возбудили уголовное дело по факту ДТП двух маршрутных автобусов в центре Владивостока. В инциденте пострадали семь человек, сообщили в пресс-службе краевого следственного управления СК.

"27 декабря 2023 года участке автодороги вблизи дома по Океанскому проспекту в городе Владивостоке произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух маршрутных автобусов, в ходе которого пассажирами автобусов получены телесные повреждения, не повлекшие вреда здоровью", - гласит сообщение ведомства.

Транспортные средства принадлежат двум разным перевозчикам. В прокуратуре края уточнили, что владельцы транспортных средств ООО "Каслар" и ООО "ДВ-ТрансСити". Они столкнулись на остановке "Некрасовская", автобус первой фирмы не справился с управлением и столкнулся с впереди стоящим вторым транспортным средством.

Ранее уточнялось, что в происшествии пострадали семь человек. Они получили легкие травмы без вреда здоровью.