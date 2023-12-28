В Сочи автомобиль каршеринга врезался в витрину магазина

По предварительной информации, водитель уснул за рулем

ТАСС, 28 декабря. Водитель арендованного автомобиля въехал в стеклянную витрину магазина в Лазаревском районе Сочи. По предварительной информации, он уснул за рулем, сообщили в УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"По предварительным данным, 41-летний водитель каршерингового автомобиля Kia при движении съехал с дороги и врезался в стену магазина. <…> Полицейские не исключают, что водитель мог уснуть за рулем", - говорится в распространенном сообщении.

По факту ДТП полицейские проводят проверку. В результате аварии никто не пострадал.