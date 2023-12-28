В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Речь идет о Сумской, Харьковской, Николаевской, Одесской и Черниговской областях

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Режим предупреждения об угрозе с воздуха объявлен в пяти областях на севере и востоке Украины.

Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

По данным официального ресурса по оповещению населения, первые сирены прозвучали в Сумской и Харьковской областях. В 23:36 мск в красной зоне оказалась Николаевская область, в 23:41 мск - Одесская, в 23:43 мск - Черниговская.

Ранее воздушная тревога объявлялась в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях, она продлилась от получаса до более чем двух часов.

В новость внесены изменения (23:54 мск) - увеличилось количество регионов с тревогой.