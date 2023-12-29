В Киеве и четырех регионах Украины объявили воздушную тревогу

Сирены начали звучать в Киевской, Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в Киеве и еще четырех областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сирены начали звучать в Киевской, Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях.

Ранее предупреждение было объявлено в Волынской, Львовской, Полтавской, Ровненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Украинские СМИ сообщали о взрывах во Львове и работе систем ПВО во Львовской области.