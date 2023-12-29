В Волгоградской области при пожаре погибли три человека

Среди них было двое детей

ВОЛГОГРАД, 29 декабря. /ТАСС/. Три человека, включая двоих детей, погибли при пожаре в частном доме в Калачевском районе Волгоградской области, еще один ребенок госпитализирован, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

"При пожаре в частном доме обнаружены трое погибших, двое из них дети, еще один ребенок спасен, [он] в тяжелом состоянии госпитализирован", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что информация о пожаре поступила в 00:02 мск, частный дом (размер которого в плане составляет 8 на 8 м) горел по всей площади.

В МЧС уточнили, что погибли 34-летняя женщина, 6-летний мальчик и годовалая девочка. В 00:50 мск пожарные расчеты 39-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение. По данным комитета здравоохранения Волгоградской области, пострадавший ребенок находится в отделении реанимации в состоянии средней степени тяжести.