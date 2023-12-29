Волгоградский губернатор почтил память погибших в теракте на вокзале 10 лет назад

Жертвами ЧП стали 18 человек

ВОЛГОГРАД, 29 декабря. /ТАСС/. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров возложил цветы к мемориальной доске у железнодорожного вокзала Волгограда в память о жертвах теракта 29 декабря 2013 года, сообщает пресс-служба администрации региона.

В результате теракта погибли 18 человек - жители Волгограда, Московской, Тульской, Ростовской, Ивановской, Астраханской областей, Краснодарского края, Удмуртии и Таджикистана.

"Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров возложил цветы к мемориалу у железнодорожного вокзала, почтив память жертв серии терактов, произошедших в Волгограде в 2013 году", - говорится в сообщении.

В 2013 году Волгоград подвергся серии террористических атак. 21 октября взрыв в автобусе произвела террористка-смертница, погибли семь человек, более 40 человек получили ранения. 29 декабря целью террористов стал вокзал Волгограда, 30 декабря был подорван троллейбус. Два теракта унесли жизни 34 человек, пострадали более 70 человек.