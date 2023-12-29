Угнавший Lamborghini с автомойки в Москве находился под воздействием наркотиков

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Мужчина, угнавший с автомойки в Москве автомобиль стоимостью более 25 млн рублей, находился в состоянии наркотического опьянения. Об этом ТАСС сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

"Сотрудники ДПС Госавтоинспекции управления внутренних дел по Центральному административному округу ГУ МВД России по Москве задержали 35-летнего мужчину, подозреваемого в неправомерном завладении транспортным средством стоимостью около 25 млн рублей. По словам задержанного, он угнал данный автомобиль, находясь под воздействием наркотического средства, без цели хищения", - сказал он.

Задержанным оказался 35-летний житель Санкт-Петербурга. Автомойка, откуда был совершен угон, расположена на Тестовской улице.

Как сообщилось ранее, сотрудник компании по прокату премиальных автомобилей привез спортивный кроссовер Lamborghini Urus на автомойку, чтобы помыть и поменять резину. Ключи от внедорожника он оставил работникам автомойки. На следующий день, когда пострадавший хотел забрать автомобиль, его там не оказалось, а неизвестный, представившийся сотрудником фирмы, забрал ключи от машины у работников автомойки и уехал. Автомобиль вместе со злоумышленником были найдены неподалеку от места угона.

По факту угона возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 166 УК РФ). В отношении задержанного составлены административные материалы по статье 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.