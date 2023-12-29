Суд приговорил к восьми годам колонии за взятку экс-главу новосибирского ЦОДД

Ему также назначили штраф в размере 7,75 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 29 декабря. /ТАСС/. Ленинский районный суд Новосибирска признал виновным в получении взятки и приговорил к восьми годам колонии строгого режима бывшего начальника государственного казенного учреждения Центр организации дорожного движения в Новосибирской области Вячеслава Трещева, сообщили в пресс-службе судебного департамента региона.

"Приговором суда Трещев В. Г. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы со штрафом в размере двукратной суммы взятки, то есть в размере 7,75 млн рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Трещев обвинялся также в превышении должностных полномочий, однако во время прений прокурор посчитал ее "излишне вмененной" и исключил из обвинения.

Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в суде установлено, что в период с августа по декабрь 2022 года обвиняемый получил от представителя коммерческой организации более 3,8 млн рублей в качестве взятки за общее покровительство представляемого им юридического лица при организации поставок комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в Новосибирской области.

Центр организации дорожного движения занимается развитием и эксплуатацией автоматизированной системы спецсредств фото- и киносъемки, видеозаписи нарушений ПДД на территории региона. С 2017 по 2021 годы Трещев возглавлял Госавтоинспекцию по Томской области.