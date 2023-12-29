Под Ярославлем в ДТП погиб один человек

Еще четверо пострадали

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области, в результате ДТП один человек погиб, четверо получили травмы и были госпитализированы. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

"По предварительной информации, водитель автомобиля Datsun не справилась с управлением, выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем Hyundai. В результате ДТП водитель и трое пассажиров Hyundai госпитализированы, водитель Datsun погибла на месте происшествия", - говорится в сообщении.

ДТП произошло на 83-м км автодороги Иваново - Писцово - Гаврилов-Ям - Ярославль.