В КБР полицейские выявили преступления в сфере вывоза мусора

Сумма причиненного ущерба превышает 123 млн рублей

НАЛЬЧИК, 29 декабря. /ТАСС/. Следователи полиции в Кабардино-Балкарии выявили новые преступления, расследуя преднамеренное банкротство фирмы. Сумма причиненного ущерба превышает 123 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по республике.

"Сотрудниками следственной части следственного управления и УЭБиПК МВД по КБР в рамках расследования уголовного дела о преднамеренном банкротстве, возбужденного в отношении 44-летнего гендиректора фирмы, занимающейся транспортированием коммунальных отходов, выявлен аналогичный факт противоправной деятельности. Под подозрение попал 50-летний гражданин, который стал гендиректором этой же организации в 2019 году. При этом установлено, что он причастен к противоправным деяниям, совершенным 44-летним коллегой в 2018 году", - говорится в сообщении.

По версии следствия, руководством компании были заключены с подрядчиками - шестью предприятиями и тремя индивидуальными предпринимателями - договоры на оказание коммунальных услуг. Прибыль, полученная за вывоз мусора и отходов, вместо погашения долгов перед контрагентами и выплаты налогов перечислялась на расчетные счета аффилированных организаций. "В результате предприятие задолжало подрядчикам порядка 114 млн рублей и налоговым органам республики свыше 8,6 млн рублей. За период с апреля по август 2019 года новый гендиректор компании - 50-летний мужчина - заключил еще три аналогичные сделки. Более того, как и предшественник, он не расплатился с подрядчиками, а полученную прибыль также направил на счета аффилированных организаций, задолженность по этим контрактам составила 9 млн рублей", - уточнили в пресс-службе.

Противоправные действия руководителей компании привели к преднамеренному банкротству. В 2020 году Арбитражным судом КБР в рамках дела о банкротстве в отношении предприятия была введена процедура наблюдения. "Восьми фирмам и четырем индивидуальным предпринимателям, с которыми были заключены договоры, причинен ущерб на сумму более 123 млн рублей. Задолженность компании по налогам составила более 8,6 млн рублей. Следователями в отношении 50-летнего гендиректора возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ", - добавили в ведомстве.