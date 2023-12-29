На северо-западе Москвы водитель сбил пенсионерку

Он скрылся с места аварии

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Водитель автомобиля Nissan сбил 80-летнюю женщину во дворе жилого дома по улице Исаковского в Москве и сразу уехал. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Около жилого дома на улице Исаковского 67-летний мужчина, управляя автомобилем Nissan, при движении задним ходом сбил женщину. Водитель, не дождавшись сотрудников правоохранительных органов, покинул место ДТП", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, первую помощь пострадавшей оказали случайные похожие, которые вызвали скорую помощь и полицейских. "Здоровью 80-летней пенсионерки причинен тяжкий вред", - добавили в надзорном ведомстве.

Прокуратура контролирует привлечение водителя к ответственности по ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

В пресс-службе столичного ГУ МВД России уточнили ТАСС, что ДТП произошло 26 ноября. "Сотрудники полиции оперативно установили и задержали водителя автомобиля, он привлечен к административной ответственности", - сказали в пресс-службе.