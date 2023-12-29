Защита блогера Форкса обжаловала его приговор за изготовление порнографии

Его осудили на три года колонии

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Защита блогера Хилми Форкса (настоящее имя - Хилми Олейник), осужденного на три года колонии за распространение порнографических материалов через интернет, подала жалобу на приговор. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Константин Ерохин.

"Я подал апелляцию на приговор Хилми. Ее рассмотрит Мосгорсуд уже после Нового года. А сегодня моего подзащитного должны посетить члены ОНК в СИЗО", - рассказал он.

Ранее суд признал 29-летнего Олейника виновным в преступлении по п. "б" ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов в сети Интернет) и приговорил к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Дело было возбуждено после поста в его телеграм-канале. К моменту начала расследования этот канал был удален.

Блогер признал вину, в ходе следствия и суда был под подпиской о невыезде. Под стражу взят в зале суда. Ему грозило наказание в виде шести лет колонии.