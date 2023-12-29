Под Псковом изъяли почти 500 кг перевозимого в сербских тягачах гашиша

Их стоимость составляет 800 млн рублей

ПСКОВ, 29 декабря. /ТАСС/. Сотрудники таможни совместно с УФСБ России по Псковской области пресекли контрабанду 478 кг гашиша. Наркотики пытались провести уроженцы Сербии на грузовиках, сообщила пресс-служба ФТС России.

"Полтонны гашиша на 800 млн рублей задержали таможенники на Северо-Западе. Наркотики двумя партиями везли уроженцы Сербии в тягачах. Авто на сербских номерах следовали из Латвии через пункты пропуска Псковской таможни", - отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы, машины таможенники задержали с разницей в четыре дня. Из бака первой извлекли 186 кг гашиша, из бака второй - 292 кг.

"Контрабанду пытались провезти в страну двое уроженцев Сербии в двух тягачах, прибывших из Латвии через пункты пропуска Псковской таможни. Транспортные средства зарегистрированы в Сербии. Псковской и Северо-Западной оперативной таможнями возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в особо крупном размере, совершенная организованной группой)", - отмечается в сообщении.