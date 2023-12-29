В Подмосковье произошло массовое ДТП

Столкнулись четыре машины

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Четыре машины столкнулись на трассе в Подмосковье, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло около 19:20. "На 32-м км автодороги М-2 произошло попутное столкновение четырех транспортных средств. Пострадавших в результате произошедшего нет", - сказал собеседник агентства.

В правоохранительных органах ТАСС добавили, что в ДТП попал, в частности, автомобиль каршеринга. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.