Над Брянской областью сбили украинский беспилотник

Пострадавших и разрушений нет

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны в небе над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник, выпущенный по объектам на территории РФ. Об этом сообщили в Минобороны.

"Сегодня около 18 часов пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области", - сообщили в Минобороны.

Как позже рассказал губернатор региона Александр Богомаз, БПЛА был сбит над Унечским районом. "Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал глава региона в Telegram-канале.

Позже губернатор региона Александр Богомаз сообщил об еще одном сбитом БПЛА самолетного типа. "Еще одна попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА пресечена силами ПВО Министерства обороны РФ. Над Навлинским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал он в Telegram-канале.

По словам Богомаза, оперативные и экстренные службы работают на месте.

В новость внесены изменения (21:48 мск) - добавлена информация о втором сбитом БПЛА.