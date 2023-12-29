В Вологодской области в ДТП пострадали четыре человека

Среди них пятилетний ребенок

ТАСС, 29 декабря. Четыре человека, включая пятилетнего ребенка, пострадали в результате лобового столкновения автомобилей Chevrolet и Kia Rio на 449-м км трассы Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск в Вологодской области, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД региона.

"Водитель 1984 года рождения за рулем Chevrolet выехал на встречную полосу в зоне действия знака "Обгон запрещен" и допустил столкновение с автомобилем Kia Rio под управлением мужчины 1985 года рождения. В результате ДТП пострадали водитель Kia, женщина 1990 года рождения, находившаяся в автомобиле, и мальчик 2018 года рождения. Водитель Chevrolet тоже пострадал", - сообщил собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что ребенок находился в автокресле на заднем сиденье автомобиля.