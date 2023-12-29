В Набережных Челнах по факту пожара на авторынке возбудили дело

В ГУ МЧС по региону ранее сообщали, что 2 декабря горела кровля здания "Гараж-500" на площади 6,8 тыс. кв. м

ТАСС, 29 декабря. Уголовное дело в связи с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после пожара на авторынке в Набережных Челнах. Об этом сообщили в прокуратуре Татарстана.

"По факту пожара на авторынке "Гараж-500" по требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ)", - отмечается в распространенном сообщении.

Прокуратура взяла расследование дела на особый контроль.

Ранее в ГУ МЧС по региону сообщали, что 2 декабря кровля здания авторынка "Гараж-500" в Набережных Челнах в Татарстане загорелась на площади около 740 кв. м. Позднее площадь выросла до 6,8 тыс. кв. м. Всего к ликвидации пожара были привлечены более 130 человек и 40 единиц техники. Как сообщили в пресс-службе МЧС, первым пожар заметил охранник при обходе территории. Он увидел дым и сообщил в пожарную охрану. Уже через пять минут подразделения МЧС прибыли на место.