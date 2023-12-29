29 декабря, 19:09,
обновлено 29 декабря, 20:19
Военная операция на Украине

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Речь идет о Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Одесской и Полтавской областях

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в нескольких регионах Украины.

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Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сирены работают в Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Одесской и Полтавской областях.

Серия взрывов прогремела в пятницу в Киеве и других городах страны. Власти сообщили о повреждении ряда объектов, отключении электроэнергии и перебоях в движении транспорта в некоторых регионах.

В новость внесены изменения (23:20 мск) - увеличилось количество регионов с тревогой.  

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