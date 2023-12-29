В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Речь идет о Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Одесской и Полтавской областях

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в нескольких регионах Украины.

Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сирены работают в Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Одесской и Полтавской областях.

Серия взрывов прогремела в пятницу в Киеве и других городах страны. Власти сообщили о повреждении ряда объектов, отключении электроэнергии и перебоях в движении транспорта в некоторых регионах.

В новость внесены изменения (23:20 мск) - увеличилось количество регионов с тревогой.